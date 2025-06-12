Kurban Bayramı'nda Kaybolan Keçisini Ararken Hayatını Kaybeden Genç Besici Uğurlandı

Kurban Bayramı'nda Kaybolan Keçisini Ararken Hayatını Kaybeden Genç Besici Uğurlandı
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Konya'nın Derebucak ilçesinde Kurban Bayramı'nda kaybolan keçisini ararken kayalıklardan düşen genç besici Yasin Ali Yukarıtaban, kazara ateş alan av tüfeği sonucu hayatını kaybetti. 28 yaşındaki Yukarıtaban, defnedilmek üzere memleketine götürüldü.

Konya'nın Derebucak ilçesinde Kurban Bayramı'nda kaybolan keçisini ararken kayalıklardan dengesini kaybederek düşen ve bu sırada üzerindeki av tüfeğinin kazara ateş alması sonucu hayatını kaybeden genç besici, son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, önceki gün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Taşlıpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gencek Mahallesi'nde besicilik yapan 28 yaşındaki Yasin Ali Yukarıtaban'a ait kurbanlıklardan biri Kurban Bayramı'nda kayboldu. Kaybolan keçisini uzun süre arayan ancak bulamayan besici, keçinin Taşlıpınar Mahallesi'ndeki kırsal alanda görüldüğü bilgisini alması üzerine yanına av tüfeğini alarak arkadaşlarıyla birlikte giderek belirtilen alanda yeniden keçiyi aramaya başladı. Yukarıtaban, arama çalışmaları esnasında kayalık mevkide dengesini kaybederek düşünce üzerinde bulunan av tüfeği kazara ateş aldı. Vücuduna isabet eden saçmalarla yaralanan besici, sağlık ekipleri tarafından Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumunun ağır olması dolayısıyla Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilen Yasin Ali Yukarıtaban, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 28 yaşındaki 10 aylık evli Yasin Ali Yukarıtaban'ın cenazesi defnedilmek üzere yaşadığı Gencek Mahallesi'ne götürüldü. Yukarıtaban, öğle vakti kılınan cenaze namazı sonrasında yerleşim merkezi mezarlığında dua ve gözyaşlarıyla defnedildi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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