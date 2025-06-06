Kurban Bayramı'nda Karabük'te Yaralanmalar
Kurban Bayramı'nın 1. gününde Karabük'te kurban kesimi sırasında yaralanan 15 vatandaş, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi edildi. Yaralanmalar, hem kesici aletlerden hem de kurbanlıkların tepkilerinden kaynaklandı. Tedavi edilen vatandaşlar taburcu oldu.
Karabük'te Kurban Bayramı'nın 1. gününde kurbanlarını kesmek isterken yaralanan vatandaşlar, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu.
Türkiye'nin birçok ilinde olduğu gibi Karabük'te da Kurban Bayramı'nın 1. gününde kent genelinde kurbanlık hayvanlarını kendi kesmeye çalışan veya kesime yardım eden vatandaşlar, kurban yerine yanlışlıkla kendilerini kesti. Bazı vatandaşlar ise kurbanlıkların tepmesi sonucu yaralandı. Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvuran 15 vatandaşın ellerinden, kollarından, bacaklarından, kafalarından ve vücutlarının çeşitli yerlerinden kesici alet darbeleriyle kendilerini yaraladığı öğrenildi. Tedavisi tamamlanan vatandaşlar taburcu edildi. - KARABÜK