Kurban Bayramı'nda Hissedar Arayışı: Kartonlu Çözüm

Kurban Bayramı'nda Hissedar Arayışı: Kartonlu Çözüm
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Bursa'da Kurban Bayramı'nda çiftlikte hissedarlarını bulamayan vatandaşlar, kartonlara isimler yazarak dolaşmaya başladı. Kalabalık ve organizasyon eksikliği nedeniyle yaşanan sıkıntılar, sosyal medyada ilgiyle karşılandı.

Kurban Bayramı'nda çiftlikte kartonlu hissedar arayışı

Hissedarlarını bulamayan kartonlara isim yazdı

BURSA - Bursa'da Kurban Bayramı yoğunluğu ilginç görüntülere sahne oldu. Bir kurbanlık çiftliğinde hissedar olan vatandaşlar, ortaklarını bulmakta zorlanınca ellerine karton alarak çiftlik içinde dolaşmaya başladı. Kartonların üzerine hissedar isimleri yazan kişiler birbirini bulmaya çalıştığı anlar kameraya yansıdı.

Yenişehir ilçesinde bulunan bir çiftlikten kurbanlıklarını alan vatandaşlar, bayram namazı sonrası kurbanlık alımı için çiftliğe akın etti. Vatandaşlar, kalabalık ve organizasyon eksikliği nedeniyle büyük sıkıntı yaşadı. Ortaklaşa hayvan alan hissedarlar birbirleriyle iletişim kuramayınca çözümü kartonlara isim yazarak dolaşmakta buldu. Çiftlik alanında yaşanan bu durum, hem şaşkınlık hem de tepkiyle karşılandı. Bazı mağdurlar o anları kayda alarak sosyal medyada paylaştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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