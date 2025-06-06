Kurban Bayramı'nda Acemi Kasaplar Hastaneye Akın Etti

Kurban Bayramı'nda Acemi Kasaplar Hastaneye Akın Etti
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Adıyaman'da Kurban Bayramı'nın 1. gününde kurban kesmeye çalışan acemi kasaplar dikkatli olamayınca kendilerini kesti ve hastaneye kaldırıldı. Yaralı vatandaşlar, yapılan tedavilerin ardından taburcu edildi.

Adıyaman'da Kurban Bayramı'nın 1. gününde kurban kesmek isteyen acemi kasaplar yanlışlıkla kendilerini kesince soluğu hastanede aldı.

Kurban Bayramı'nın 1. gününde tüm Türkiye'de olduğu gibi Adıyaman'da da acemi kasaplar kurban yerine yanlışlıkla kendilerini kesti. Bazı vatandaşlar ise kurban tepmeleri sonucu yaralandı. Bacağından, kolundan, ayağından, parmağından yaralanan acemi kasaplar, yakınları tarafından veya ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Bayramın ilk gününde kendilerini yaralayarak hastaneye gelen vatandaşlar, yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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