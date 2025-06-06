Kurban Bayramı'nda Acemi Kasaplar Hastanelik Oldu

Kurban Bayramı'nda Acemi Kasaplar Hastanelik Oldu
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Adıyaman'da Kurban Bayramı'nın 1. gününde acemi kasaplar, yanlışlıkla kendilerini keserek hastaneye kaldırıldı. Bacağından, kolundan ve diğer uzuvlarından yaralanan vatandaşlar, hastanede tedavi edilerek taburcu edildi.

Acemi kasaplar hastanenin yolunu tuttu

ADIYAMAN - Kurban Bayramı'nın 1. gününde kurban kesmek isteyen acemi kasaplar yanlışlıkla kendilerini kesince soluğu hastanede aldı.

Kurban Bayramı'nın 1. gününde tüm Türkiye'de olduğu gibi Adıyaman'da da acemi kasaplar kurban yerine yanlışlıkla kendilerini kesti. Bacağından, kolundan, ayağından, parmağından yaralanan acemi kasaplar Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yakınları tarafından ve ambulanslarla getirildi. Bazı vatandaşlar ise kurban tepmeleri sonucu yaralandı.

Bayramın ilk gününde kendilerini yaralayarak hastaneye gelen vatandaşlar, yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CİHAN KİZİR - 3.Sayfa
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