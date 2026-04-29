Hatay'da ağır tonajlı araçların girişinin yasak olduğu bölgeye giren ve kameralara yakalanmamak için plakasını kapatan tır sürücüsüne 140 bin TL ceza uygulandı.

Belen istikametinden İskenderun istikametine ağır tonajlı araçların giriş yasağını ihlal eden, KGYS ve PTS kameralarına yakalanmamak amacıyla çekicinin ön plakasını kapatarak geçiş yapan tır sürücüsü polis ekipleri tarafından tespit edildi. Kameraları geçtikten sonra plakayı tekrar açtığı tespit edilen sürücüye toplam 140 bin TL idari para cezası uygulandı ve çekici 30 gün süreyle trafikten men edilerek otoparka çekildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı