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Denizli'de Yasak U Dönüşü Kazası Kamerada

Denizli'de Yasak U Dönüşü Kazası Kamerada
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Denizli'de 'U Dönüşü Yapılmaz' tabelasına rağmen yapılan U dönüşleri sık sık kazalara yol açıyor. Son kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Taksici Erdoğan, can ve mal kaybı riskine karşı önlem alınmasını istiyor.

Denizli'de "U dönüşü yapılmaz" tabelasına rağmen yapılan U dönüşleri yüzünden kavşakta her hafta birkaç kaza meydana gelirken, son kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Pamukkale ilçesi Fevzi Çakmak Bulvarı Ulus Kavşağı'nda yaşanan kural ihlalleri, sürücülerin ve yayaların can güvenliğini tehlikeye düşürüyor. Antalya istikametine gidiş yönünde ana yolda net bir şekilde görülen "U Dönüşü Yapılmaz" levhasına rağmen trafik magandaları kavşakta tehlikeli manevralar yapmayı sürdürüyor. Seyir halindeki diğer araçların reaksiyon süresini kısıtlayan ve kör noktaları hiçe sayan dikkatsiz sürücüler, bölgede kazalara neden oluyor.

Son olarak dün akşam Ulus Kavşağı'nda meydana gelen kazada, yasağa rağmen U dönüşü yapmaya çalışan bir otomobil ile ana yolda seyir halinde olan ticari taksi çarpıştı. Can kaybının yaşanmadığı kazada araçlarda maddi hasar meydana gelirken, kaza anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Ulus Taksi durağında taksicilik yapan Onur Erdoğan, "Burada U dönülmez tabelasına rağmen U dönüşü yapıyorlar. U dönüşü yapıldığı için burada kazalar oluyor. Burada can ve mal kaybı yaşanmasın istiyoruz. İnsanlar halen cezaları umursamıyor, kural ihlali yapıyor. Biz bunun için bir önlem alınmasını istiyoruz. Bazen günde bir tane oluyor, bazen üç tane oluyor. Ben bir günde 5 kaza olduğunu gördüm. Dün bir taksici arkadaşımız burada kaza yaptı. Kaldırım üzerinde yürüyen yayalar da tehlike altında. Bunun için bir çalışma yapılmalı. Uyarıcı levhalar olmasına rağmen insanlar halen kural tanımadan U dönüşü yapıyor" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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