Ünye'de Çocuklara Trafik Bilinci Eğitimi

Ordu'nun Ünye ilçesinde, geleceğin sürücüleri ve yayaları olan çocukların trafik bilincini artırmak amacıyla etkinlik düzenlendi.

Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme ve Büro Amirliği ekipleri, İlçe Müftülüğü'ne bağlı Kaledere Mahallesi Orta Yeni Camisi'nde eğitim gören yaz Kur'an kursu öğrencileriyle buluştu.

Geleceğin yayaları ve sürücüleri olan çocuklarda trafik bilinci oluşturmayı hedefleyen ekipler; trafik ışıkları, genel trafik kuralları ve trafikte güvenlik için uyulması gereken hayati konuları detaylarıyla anlattı.

Öğrencilerin ilgi gösterdiği ve titizlikle dinlediği programda ekipler, anlatılan kuralları ayrıca çocuklara uygulamalı olarak gösterdi. Miniklerin merak ettiği soruları tek tek yanıtlayan trafik polisi ekipleri, etkinliğin sonunda çocuklara çeşitli ikramlarda bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı