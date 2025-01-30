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Kur'an'a Saldırılarıyla Tanınan Salwan Momika Vurularak Öldürüldü

Kur'an'a Saldırılarıyla Tanınan Salwan Momika Vurularak Öldürüldü
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İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik çirkin saldırılarıyla bilinen Iraklı Salwan Momika, canlı yayın yaptığı sırada vurularak hayatını kaybetti. Olayın ardından mahkeme, Momika'nın yargılandığı davayı erteledi.

İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik çirkin saldırılarıyla tanınan Iraklı Salwan Momika, vurularak öldürüldü.

İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakarak düzenlediği provokatif eylemlerle bilinen Irak asıllı Salwan Momika'nın Södertalje kentinde dün bir apartman dairesinde Tiktok'ta canlı yayın yaptığı sırada vurulduğu belirtildi. İsveç medyasında polise dayandırılan haberlerde, 38 yaşındaki Momika'nın saldırı sonucu öldüğü ifade edildi.

Stockholmde bir mahkemenin bugün Salwan Momika'nın Kur'an'a yönelik çirkin saldırılar nedeniyle etnik nefreti körüklemekten yargılandığı davada karar vermesi bekleniyordu.

Mahkemenin sanıklardan birinin öldüğü gerekçesiyle kararı ertelediği belirtildi.

Salwan Momika, 28 Haziran 2023'te Kurban Bayramı'nın ilk gününde Stockholm'deki bir cami önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakmıştı. Provokatif eyleme başta Müslüman ülkeler olmak üzere dünyanın dört bir yanından tepki gelmişti. - STOCKHOLM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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