Kur'an'a hakaret eden ve kızına tacizde bulunan şüpheli tutuklandı
Ankara'da yaşayan Yasin Tunahan N., sosyal medyada paylaştığı videolarda Kur'an-ı Kerim'e hakaret ettiğini ve 9 yaşındaki kızına ve çocuk parklarındaki çocuklara cinsel tacizde bulunduğunu itiraf etti. Bu görüntüler üzerine gözaltına alınan Yasin Tunahan N., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı ve cezaevine gönderildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - 3.Sayfa