Kur'an'a hakaret eden ve kızına tacizde bulunan şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Ankara'da yaşayan Yasin Tunahan N., sosyal medyada paylaştığı videolarda Kur'an-ı Kerim'e hakaret ettiğini ve 9 yaşındaki kızına ve çocuk parklarındaki çocuklara cinsel tacizde bulunduğunu itiraf etti. Bu görüntüler üzerine gözaltına alınan Yasin Tunahan N., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

ANKARA'da Kur'an-ı Kerim'e hakaretler içeren tavırlarda bulunan ve kızına cinsel tacizde bulunduğunu itiraf eden Yasin Tunahan N., tutuklandı.

Ankara'da yaşayan Yasin Tunahan N., Kur'an-ı Kerim'e ağır hakaretler içeren ve 9 yaşındaki kızı ile çocuk parklarındaki çocuklara cinsel tacizde bulunduğunu itiraf ettiği görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Görüntüler üzerine gözaltına alınan Yasin Tunahan N., çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - 3.Sayfa
