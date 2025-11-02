Haberler

Kumluca'da Yürüyüş Yapan Ukraynalı Kadın Dağlık Alanda Mahsur Kaldı

Kumluca'da Yürüyüş Yapan Ukraynalı Kadın Dağlık Alanda Mahsur Kaldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Kumluca ilçesinde dağlık alanda yürüyüş yapan 54 yaşındaki Ukrayna vatandaşı Liumydla V. ayağından yaralanarak mahsur kaldı. AFAD ve Jandarma ekipleri, kadını kurtararak hastaneye kaldırdı.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde ayağından yaralanarak dağlık alanda mahsur kalan yabancı uyruklu kadın AFAD ve Jandarma ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kumluca ilçesi Adrasan Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Ukrayna vatandaşı Liumydla V. (54) dağlık alanda yürüyüş yaptığı sırada ayağından yaralandı. Geri dönmekte zorlanan kadın 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, Jandarma, 112 Acil Sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi. Liumydla V.'nin belirttiği konuma gelen ekipler ilk kontrollerinin ardından Ukraynalı kadını sedye ile bulunduğu yerden ambulansa taşıdı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Liumydla V. tedavisi için ambulansla Kumluca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
Fotoğrafları ortaya çıkmıştı! Soylu, Fatih Özer iddialarına ateş püskürdü

Soylu, Fatih Özer'in ölümü sonrası ortaya atılan iddiaya ateş püskürdü
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıJimmy Faruk:

Kripto para piyasası inişli çıkışlı bir piyasa, ancak Limudia'nın platformu ve yöntemleri bunu istikrarlı bir yolculuğa dönüştürmeme yardımcı oldu. Onunla işlem yapmaya başladığımdan beri 288.000 doların üzerinde kazanç elde ettim. Yaklaşımı güvenilir ve etkili. İşlem yapmaya başlamak istiyorsanız, @Mudiatrading adresinden Telegram'dan kendisiyle iletişime geçebilirsiniz.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump Nijerya'yı tehdit etti: Savaş bakanlığına talimat verdim, silahlar saçarak gireriz

Sürpriz bir ülkeyi tehdit etti: Savaş bakanlığına talimat verdim
Trende bıçaklı saldırı dehşeti! 9'u ağır 10 kişi yaralandı

Trende bıçaklı saldırı! Çok sayıda yaralı var
Yaptıkları hareketle, düğünün önüne geçmeyi başardılar

Yaptıkları hareketle, düğünün önüne geçmeyi başardılar
Bira kasalarıyla haç işareti yapan 3 kişiye gözaltı

Bira kasalarıyla haç işareti yapan 3 kişiye gözaltı
Trump Nijerya'yı tehdit etti: Savaş bakanlığına talimat verdim, silahlar saçarak gireriz

Sürpriz bir ülkeyi tehdit etti: Savaş bakanlığına talimat verdim
Kenya'da toprak kayması: 21 ölü, 30 kayıp

Şiddetli yağışlar heyelana yola açtı: 21 kişi öldü
Dünyanın en güçlü liderlerinden! Devlet başkanının verdiği partiye bakın

Dünyanın en güçlü liderlerinden! Devlet başkanının verdiği partiye bakın
Onuachu'dan ''Ligin en iyi forveti kim?'' sorusuna samimi cevap

Onuachu'dan ''Ligin en iyi forveti kim?'' sorusuna samimi cevap
Eyüpsultan'da marketten küçük çocuğu kaçırmak isteyen şahıs gözaltına alındı

Çocuğunu yanında göremedi, korkunç gerçeği son anda fark etti
Hindistan'da tapınak izdihamında 12 kişi hayatını kaybetti

Tapınakta izdiham yaşandı: 12 kişi feci şekilde can verdi
Faruk Fatih Özer'in ölümünde yeni detaylar! Banyo kapısına çarşafla asılı halde bulunmuş

Cezaevindeki ölümde yeni detaylar! Gardiyanlar sayımda o halde bulmuş
4 kişiye mezar oldu! İşte Türkiye'yi yasa boğan facianın iki nedeni

İşte Türkiye'yi yasa boğan facianın iki nedeni
Abdullah Gül ve Cemil Çiçek'in de olduğu 29 isimden Osman Kavala için çağrı

Abdullah Gül uzun süren sessizliğini cezaevindeki isim için bozdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.