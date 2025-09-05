Kumluca'da Yalnız Yaşayan Kadının Evi Yandı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde 77 yaşındaki kadının yalnız yaşadığı ev yandı.

Temel Eğitim Mahallesi Atatürk Caddesi üzerindeki Aysel Gençdoğan'a (77) ait müstakil evde yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle yanan evi gören mahalle sakinleri 112 Acil Çağrı Merkezini aradı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Belirtilen adrese gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen ev kullanılamaz hale geldi.

Can kaybı ya da yaralanan olmadığı yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA