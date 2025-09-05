Haberler

Kumluca'da Yalnız Yaşayan Kadının Evi Yandı

Güncelleme:
Antalya'nın Kumluca ilçesinde 77 yaşındaki Aysel Gençdoğan'a ait müstakil evde çıkan yangında can kaybı ya da yaralanma olmadı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen ev kullanılamaz hale geldi.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde 77 yaşındaki kadının yalnız yaşadığı ev yandı.

Temel Eğitim Mahallesi Atatürk Caddesi üzerindeki Aysel Gençdoğan'a (77) ait müstakil evde yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle yanan evi gören mahalle sakinleri 112 Acil Çağrı Merkezini aradı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Belirtilen adrese gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen ev kullanılamaz hale geldi.

Can kaybı ya da yaralanan olmadığı yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

