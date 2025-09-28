Kumluca'da Tehlike: Öğrenciler İçin Üst Geçit İhtiyacı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde, D-400 kara yolundan her gün yüzlerce öğrencinin geçtiğini belirten veliler, artan nüfus hareketliliğine dikkat çekerek, "Üst geçit yapılmadan önce can kaybı yaşanmasın" çağrısında bulundu.

Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı Temel Eğitim ve Cumhuriyet mahallelerinin sınırını belirleyen D-400 kara yolu, öğrenciler ve yayalar için tehlike oluşturuyor. Bölgede Fen Lisesi, Anadolu Lisesi, Kız İmam Hatip Lisesi, Mesleki ve Teknik Eğitim Lisesi, Ziya Gökalp ile Sultan Alpaslan İlk ve Ortaokulları olmak üzere altı okulun yanı sıra yeni hükümet konağı, ilçe jandarma komutanlığı ve adliye binası bulunuyor. Üç ayrı alışveriş merkezinin de yer aldığı bölgede nüfus yoğunluğu her geçen gün artıyor.

"Herhangi bir can kaybı yaşanmadan bu yola mutlaka üst geçit yapılmalı"

Öğrenci velileri, sabah, öğle ve akşam saatlerinde öğrencilerin yolun karşı tarafına geçerken büyük risk yaşadığını belirterek, iki mahallenin ortasından geçen D-400 kara yoluna ivedilikle üst geçit yapılmasını istedi. Veliler, "Herhangi bir can kaybı yaşanmadan bu yola mutlaka üst geçit yapılmalı" diyerek çağrıda bulundu. - ANTALYA