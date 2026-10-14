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Kumluca'da nikah günü kazasında ölen gencin davasında sürücüye 2 yıl 6 ay hapis verildi

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Kumluca'da nikah günü kazasında ölen gencin davasında sürücüye 2 yıl 6 ay hapis verildi
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Kumluca'da nikah günü aldıktan yaklaşık bir saat sonra geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden gencin ölümüne ilişkin davada karar çıktı. Mahkeme, otomobil sürücüsüne 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi; ailenin avukatı karara itiraz ederek üst mahkemeye başvuracaklarını söyledi.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde, nişanlısıyla nikah günü aldıktan yaklaşık bir saat sonra geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden 27 yaşındaki Onur Civelek'in ölümüne ilişkin davada karar çıktı. Mahkeme, otomobil sürücüsüne 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Civelek ailesinin avukatı Ceren Akkelle, karara itiraz ederek üst mahkemeye başvuracaklarını söyledi.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde 30 Haziran 2026 tarihinde meydana gelen trafik kazasında, kazadan yaklaşık bir saat önce nişanlısıyla 14 Ağustos için nikah günü alan Onur Civelek'in (27) hayatını kaybetmişti. Kaza sonrası otomobil sürücüsü N. M.'nin 29 gün sonra tahliye edilmesi, ailenin de tepkisine neden olmuştu. Civelek ailesinin avukatı Ceren Akkelle, N. M.'nin kazada asli kusurlu olduğunu ve ağır taksirle hareket ettiğini savundu. Akkelle, davada hemen karar verilmemesini, dosyanın Elmalı Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesini ve Antalya Adli Tıp Merkezi tarafından hazırlanan raporun kabul edilmeyerek İstanbul Adli Tıp Kurumundan yeni rapor alınmasını talep etti. Mahkeme, söz konusu talepleri reddetti. N.M.'nin avukatı Serkan Öztürk ise müvekkilinin hafif kusurlu olduğunu ve kazaya taksirle karıştığını savundu. Öztürk, müvekkili hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasını ve beraatine karar verilmesini talep etti. Duruşmanın sonunda kararını açıklayan Kumluca 2. Asliye Hukuk Mahkemesi hakimi, tarafların ve avukatlarının dinlendiğini belirterek, N.M. hakkındaki adli kontrol tedbirleri ile yurt dışına çıkış yasağının devamına ve sanığa 2 yıl 6 ay hapis cezası verilmesine karar verildiğini ve kararın üst mahkemeye taşınabileceğini bildirdi. Civelek ailesinin avukatı Ceren Akkelle, karara itiraz ederek üst mahkemeye başvuracaklarını ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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