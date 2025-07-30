Kumluca'da Ambulans Kazası: 3 Yaralı

Kumluca'da Ambulans Kazası: 3 Yaralı
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Antalya'nın Kumluca ilçesinde hasta nakleden bir ambulans, kavşakta önce otomobile ardından kamyonete çarptı. Kazada ambulans sürücüsü ve 2 sağlık görevlisi yaralanırken, ambulansta bulunan hasta başka bir ambulansla sevk edildi.

Kumluca'da hasta nakleden ambulans kavşak sisteminde önce bir otomobile ardından da kamyonete çarptı. Ambulans sürücüsü ve 2 sağlık görevlisi yaralanırken ambulansta bulunan hasta ise başka bir ambulansla nakledildi.

Antalya'nın Kumluca llçesine bağlı Göksu Mahallesi Ahmet Ali Ağa Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, Finike Devlet Hastanesinden aldığı hastayı Antalya'ya sevk etmek isteyen 112 Ambulansı Kumluca Göksu Mahallesi Ahmet Ali Ağa Bulvarı Obalar kavşağında kaza yaptı. Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kavşak sisteminde önce yabancı plakalı bir otomobile ardından da bir kamyonete çarpan ambulansta bulunan sürücü ve iki sağlık görevlisi hafif yaralandı. Ambulansta sevk edilen hasta ise olay yerine gelen ayrı bir ambulans ile Antalya'ya sevk edildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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