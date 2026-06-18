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Kumlu'da trafik kazası: 4 yaralı

Kumlu'da trafik kazası: 4 yaralı
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Hatay'ın Kumlu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Hatay'ın Kumlu ilçesinde 2 otomobilin çarpışmasıyla yaşanan kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza; Kumlu ilçesi Batıayrancı Mahallesi'nde yaşandı. Seyir halindeki 2 aracın çarpışmasıyla yaşanan kazada 4 kişi yaralandı. Yaralı şahıslar itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı şahıslar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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