Kumlu'da trafik kazası: 4 yaralı
Hatay'ın Kumlu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Hatay'ın Kumlu ilçesinde 2 otomobilin çarpışmasıyla yaşanan kazada 4 kişi yaralandı.
Kaza; Kumlu ilçesi Batıayrancı Mahallesi'nde yaşandı. Seyir halindeki 2 aracın çarpışmasıyla yaşanan kazada 4 kişi yaralandı. Yaralı şahıslar itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı şahıslar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı