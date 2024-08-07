Üye Girişi
Haberler

Kumar Yüzünden İntihar Girişimi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ Çerkezköy'de, kumar ve ekonomik kriz nedeniyle bunalıma giren genç, 15 katlı bir inşaatın 12. katına çıkarak intihar girişiminde bulundu. İtfaiye, sağlık ve polis ekiplerinin çabaları sonucunda genç ikna edilerek hayata tutundu.

Kumar yüzünden intihar girişimi

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Çerkezköy'de, kumar ve ekonomik kriz nedeniyle bunalıma giren 24 yaşındaki genç, 15 katlı bir inşaatın 12. katına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Uzun süre polis ekiplerinin ikna çabalarına direnç gösteren genç, olay yerine gelen iş insanı akrabası ve polis tarafından ikna edilerek hayata tutundu.

İddiaya göre, ekonomik zorluklar yaşayan ve bu nedenle bunalıma giren S.I., intihar etmek için Çerkezköy 29 Ekim Caddesi'ne bağlanan sokak üzerindeki 15 katlı bir inşaatın 12. katına çıktı. İddiaya göre belli bir süre burada bekleyen S.I., polisi arayarak intihar edeceğini söyledi. Olay yerine gelen polis ekipleri, saatlerce süren çabalarla genci ikna etmeye çalıştı. İtfaiye ekipleri, olası bir düşme durumuna karşı hava yastığı açarak önlem aldı. Ancak tüm bu çabalar sonuçsuz kaldı ve genç ikna edilemedi.

Polislerin uzun süren ikna çabaları sonuç vermeyince, S.I'nın iş insanı akrabası devreye sokuldu. Dakikalar süren konuşmanın ardından iş insanı, gencin elini tutarak onu intihardan vazgeçirdi. İddiaya göre, S.I'nın yeni evli ve hamile eşinin altınlarını sanal kumarda harcadığı ve bu nedenle ailesiyle arasının açıldığı belirtildi. Bu durumun, gencin intihar girişiminde bulunmasına sebep olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, S.I'yı ikna etmek için hamile eşi ve çocuğunu kullanarak duygusal bir konuşma gerçekleştirdi. Bu konuşma, gencin intihar girişiminden vazgeçmesinde etkili oldu ve sonunda S.I., 12. kattan indirildi. İtfaiye, sağlık ve polis ekipleri derin bir nefes aldı. S.I., polis tarafından ifadesi alınmak üzere Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Çerkezköy Tekirdağ İtfaiye 3.Sayfa Güncel Haberler

Hamas'ın yeni lideri Yahya Sinvar oldu

Hamas'ın yeni lideri Yahya Sinvar oldu

 Niğde'de köpeklerin topluca gömüldüğü iddia edildi, işin aslı bambaşka çıktı

Niğde'de köpeklerin topluca gömüldüğü iddia edildi, işin aslı bambaşka çıktı

 Canlı anlatım! Kıran kırana maçta son dakika golü

Canlı anlatım! Kıran kırana maçta son dakika golü

Bakmadan Geçme

Kayhan Özer kimdir? Kayhan Özer kaç yaşında, nereli, branşı ne? Ersu Şaşma kimdir? Ersu Şaşma kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Akşehir, Çumra, Kulu elektrik kesintisi 3-4 Ağustos 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Manavgat, Serik, Aksu elektrik kesintisi! Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 3-4 Ağustos Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İslahiye, Nurdağı, Araban elektrik kesintisi! Gaziantep'te planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Şehzadeler, Soma, Salihli elektrik kesintisi! Manisa'da planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Karşıyaka, Konak, Bayraklı elektrik kesintisi! İzmir planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? Ümraniye, Bağcılar, Bahçelievler elektrik kesintisi! Sena Can kimdir? Sena Can kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Mamak, Etimesgut, Sincan elektrik kesintisi! Ankara planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Sarıçam, Ceyhan, Kozan elektrik kesintisi! Adana'da planlı elektrik kesintileri! İnstagram ne zaman düzelir 3 Ağustos 2024? Bugün düzelir mi? İnstagram ne zaman düzelir SON DAKİKA! İnstagram açılıyor mu? Gabriel Sara uçak kodu ne? Gabriel Sara ne zaman, saat kaçta gelecek? İnstagram ne kadar kapalı kalacak? SON DAKİKA İG ne zaman açılacak, ne zaman düzelir?
Nobel Barış Ödüllü Muhammed Yunus, Bangladeş'te geçici hükümetin başkanı oldu

Nobel Barış Ödüllü Muhammed Yunus, Bangladeş'te geçici hükümetin başkanı oldu
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title