Kumar operasyonunda 22 kişiye 255 bin TL ceza

Adana'nın Kozan ilçesinde kumar oynatıldığı belirlenen adreslere yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 22 kişiye toplam 255 bin 200 TL idari para cezası uygulanırken, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kozan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada, ilçe emniyet ve ilçe jandarma ekipleri tarafından kumar oynayan ve oynatanlara yönelik operasyon düzenlendi. Bu çerçevede 16 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenerek çok sayıda suç unsuru ele geçirildi.

Aramalarda 8 paket halinde iskambil kağıdı, 315 açık iskambil kağıdı, 2 bin 250 TL nakit para, 14 tombala kartı, 2 büyük tombala kartı ile tombala oynatılmasında kullanılan çok sayıda tuş ve siyah kese içerisinde tombala sayılarının bulunduğu materyaller ele geçirildi. Kumar oynadığı tespit edilen 22 kişinin ifadesi alınırken, şahıslara toplam 255 bin 200 TL idari para cezası kesildi.

Operasyon kapsamında iş yeri sahibi olduğu belirlenen 2 kişi ile tombala çektiği tespit edilen 1 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin cep telefonlarına da incelenmek üzere el konuldu.

Gözaltına alınan H.T., M.Ö. ve A.O. isimli şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ADANA

