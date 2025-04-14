Kum Yığınını Fark Etmeyen Sürücü Motosikletle Uçtu: 2 Yaralı

Kum yığınını fark etmeyen sürücü metrelerce uçtu: 2 yaralı

HATAY - Hatay'da gece saatlerinde kapatılan caddedeki kum yığınını fark etmeyerek metrelerce uçan motosikletteki 2 genç yaralandı.

Kaza, Kırıkhan ilçesi Kanatlı Caddesi'nde yaşandı. Cadde üzerinde gerçekleştirilen yıkım ve enkaz kaldırma çalışmalarından ötürü yol kum yığınıyla kapatıldı. Cadde üzerinde ilerleyen motosiklet sürücüsüyse kum yığınından uçarak metrelerce sürüklendi. Feci kazada yaralanan Mahmut Can B. ve Mehmet B. Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan 2 gencin tedavisinin devam ettiği öğrenildi.