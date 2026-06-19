Kulu'da otomobil refüje çıkarak yan yattı: 1 yaralı

Konya'nın Kulu ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin refüje çıkarak yan yatması sonucu sürücü yaralandı.

Kaza, ilçe merkezi Ankara Caddesi Konya yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.N.K. (32) yönetimindeki 34 KC 2785 plakalı Hyundai marka otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıktı. Refüjde bulunan aydınlatma direğine çarparak yan yatan araçta sürücü mahsur kaldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu araç içerisinden çıkarılan yaralı sürücü ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı