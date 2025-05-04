Kulu'da Garajın Çatısında Yangın Paniği

Kulu'da Garajın Çatısında Yangın Paniği
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Konya'nın Kulu ilçesinde bir gurbetçi aileye ait evin bahçesindeki garajın çatısında yangın çıktı. İhbar üzerine itfaiye ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Yangın kısa sürede söndürüldü, ancak garajın çatısı tamamen yandı.

Kulu'da garajın çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu

KONYA - Konya'nın Kulu ilçesinde gurbetçi aileye ait evin bahçesinde bulunan garajın çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Olay, Kulu merkez Kemaliye Mahallesi 138238 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, G.Ç.'ye ait olduğu öğrenilen evin bahçesinde bulunan garajın çatısında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede yangına müdahale eden itfaiye ekipleri garajın içerisinde bulunan otomobil ve malzemeleri yanmadan kurtarırken, garajın çatısı tamamen yandı. Ev sahibi G.Ç.'nin yurt dışında yaşadığı evinde ise kiracıların yaşadığı öğrenildi.

Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÖMER KELEŞ - 3.Sayfa
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