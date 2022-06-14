Kullanılmayan dairede mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kullanılmayan dairede mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Kullanılmayan dairede mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

Yatağan ilçesinde 5 katlı binanın en üst katında ve boş olan dairede mahsur kalan kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak barınağa teslim edildi.

Yatağan ilçesinde 5 katlı binanın en üst katında ve boş olan dairede mahsur kalan kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak barınağa teslim edildi.

Yatağan Atatürk Mahallesi Ahmet Toksöz Caddesi Hürriyet Apartmanının 5'inci katındaki boş daireden kedi sesi gelmesi üzerine itfaiye ekiplerine bilgi verildi. Yatağan itfaiye grup amirliği ekipleri apartmanın 5'inci katına itfaiye merdiveni ile ulaşarak kediyi kurtardı. Yatağan Belediyesi ekiplerine teslim edilen kedi geçici havyan barınağına teslim edildi. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hürriyet İtfaiye kedi 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title