Kullanılmayan dairede mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı Yatağan ilçesinde 5 katlı binanın en üst katında ve boş olan dairede mahsur kalan kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak barınağa teslim edildi. Yatağan ilçesinde 5 katlı binanın en üst katında ve boş olan dairede mahsur kalan kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak barınağa teslim edildi. Yatağan Atatürk Mahallesi Ahmet Toksöz Caddesi Hürriyet Apartmanının 5'inci katındaki boş daireden kedi sesi gelmesi üzerine itfaiye ekiplerine bilgi verildi. Yatağan itfaiye grup amirliği ekipleri apartmanın 5'inci katına itfaiye merdiveni ile ulaşarak kediyi kurtardı. Yatağan Belediyesi ekiplerine teslim edilen kedi geçici havyan barınağına teslim edildi. - MUĞLA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Hürriyet İtfaiye kedi 3. Sayfa Haberler

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