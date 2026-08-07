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Kula'da Uyuşturucu ve Aranan Şahıslara Operasyon: 4 Tutuklama

Kula'da Uyuşturucu ve Aranan Şahıslara Operasyon: 4 Tutuklama
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Manisa'nın Kula ilçesinde uyuşturucu ve aranan şahıslara yönelik operasyonlarda 14 kişi hakkında adli işlem yapıldı, 4 kişi tutuklandı. Operasyonda metamfetamin, bonzai, uyuşturucu hap ve çakmak gazı ele geçirildi.

Manisa'nın Kula ilçesinde polis ekiplerince uyuşturucu madde kullanımı ve aranan şahıslara yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda toplam 14 kişi hakkında adli işlem yapılırken, 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uyuşturucuya yönelik çalışmalarda A.A. ve A.Ç. isimli şahısların üzerinde 0,68 gram metamfetamin, S.K.'nin üzerinde 2 adet uyuşturucu hap, C.T.'nin üzerinde çakmak gazı, M.K.'nin üzerinde ise 80 içimlik bonzai ele geçirildi. Şahıslar, işlemlerinin ardından ifadeleri alınarak serbest bırakıldı. H.G., A.Ç. ve Y.E. isimli şahısların bulunduğu olayda ise 224 içimlik A4 bonzai ile 1 adet Lyrica hap ele geçirildi. Soruşturmanın devamında H.G.'nin ikametinde yapılan aramada ayrıca 33 içimlik A4 bonzai bulundu. H.G. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, A.Ç. ve Y.E. ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Öte yandan aranan şahıslara yönelik çalışmalarda; ruhsatsız silah taşıma suçundan aranan A.Ç., askeri kanuna muhalefet suçundan aranan A.P. ve kaybolmuş eşya üzerinde tasarruf suçundan aranan M.B. ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Çekle ilgili karşılıksız işlem yapma suçundan hakkında 6 yıl 8 ay 18 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.K., uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.G.O. ile kapkaç suçundan aranan C.D. ise yakalanarak çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanıp cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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