Haberler

Üç tekerlekli elektrikli bisiklet devrildi: 1 yaralı

Üç tekerlekli elektrikli bisiklet devrildi: 1 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa'nın Kula ilçesinde üç tekerlekli elektrikli bisiklet, çukurlara girmemek için yapılan manevra sonucu devrildi. Sürücü hastaneye kaldırıldı, durumu stabil.

Manisa'nın Kula ilçesinde üç tekerlekli elektrikli bisiklet, sürücüsünün yolda bulunan çukurlara girmemek için yaptığı manevra sonucu kontrolden çıkarak devrilirken bisiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza saat, 14.30 sıralarında Seyitali Mahallesi Bakacak Caddesi üzerinde meydana geldi Edinilen bilgilere göre, Şerife S. (51) idaresindeki 45 APC 419 plakalı üç tekerlekli elektrikli bisiklet, yolda bulunan çukurlara girmemek için yapılan manevra sırasında kontrolden çıkarak devrildi. Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı, tedbir amaçlı bir süre müşahede altında tutulacağı öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Türkiye'yi sarsan kesik baş cinayetinin ayrıntıları kan dondurdu

Türkiye'nin konuştuğu kesik baş cinayetinin ayrıntıları kan dondurdu
Putin'den sürpriz karar! Görüntüler Türkiye'nin yanı başında çekildi

Putin'den sürpriz karar! Görüntüler Türkiye'nin yanı başında çekildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Saç örme' akımına destek veren hemşire gözaltına alındı

DEM Parti'nin akımına destek veren hemşireye peş peşe kötü haber
İsveçli bakan da saç örme akımına destek verdi

Saç örme akımına katılan bu kez bir bakan oldu! Görüntüleri paylaştı
Rasim Ozan'dan bomba iddia: Ali Koç Haziran'da geri gelecek

Rasim Ozan'dan bomba iddia: Fener taraftarı duyunca çıldıracak
Taraftarlar 'Olur mu öyle şey' diyor! Noa Lang'ın sözleşmesinde görülmemiş madde

Taraftarlar "Olur mu öyle şey" diyor! Sözleşmesinde görülmemiş madde
'Saç örme' akımına destek veren hemşire gözaltına alındı

DEM Parti'nin akımına destek veren hemşireye peş peşe kötü haber
Ufuk Özkan'ın doktoru peş peşe güzel haberleri verdi

Ufuk Özkan'ın doktoru peş peşe güzel haberleri verdi
'Bulabiliyorsanız bulun' deyip polise meydan okuyan genç kız için karar verildi

"Bulabiliyorsanız bulun" deyip meydan okuyan genç kız için karar