Kula'da Trafik Güvenliği İçin Okul Servislerine Denetim ve Eğitim

Kula'da yaralamalı ve ölümlü trafik kazalarını en az seviyeye indirmek ve trafik bilincini artırmak için çeşitli çalışmalarını sürdüren Kula İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik timleri, ilçeye bağlı Sandal İlk ve Ortaokulu'nda okul servislerine yönelik denetim, öğrencilere yönelik ise bilgilendirme semineri düzenledi.

Kula İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik timleri, Sandal İlk ve Ortaokulu önünde okul servislerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetim kapsamında servis şoförleri ve öğrencilere, okul servis araçlarına güvenli binme ve inme kuralları ile emniyet kemeri kullanımının önemi anlatıldı. Denetimlerin ardından Jandarma Trafik ekipleri, Sandal İlk ve Ortaokulu'nda öğrencilere yönelik bir eğitim programı düzenledi. Programda, yayaların, yolcuların ve sürücülerin uyması gereken temel trafik kuralları, emniyet kemeri kullanımı ve güvenli bisiklet sürme konularında bilgilendirme yapıldı.

Jandarma Trafik Timleri, öğrencilerin ve servis şoförlerinin trafik güvenliği konusundaki farkındalığını artırmak amacıyla eğitim ve bilgilendirme çalışmalarına devam edeceklerini belirtti. - MANİSA