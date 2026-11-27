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Manisa'nın Kula ilçesinde seyir halindeki tır, trafik ışıklarında durmak için yavaşlayan başka bir tıra arkadan çarptı. Kazada yaralanan olmazken, karayolunda trafik akışı bir süre durdu.

Kaza, saat 00.00 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Hisarkapı Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, karayolu üzerinde İzmir istikametinde seyir halinde olan Mehmet Karabudak idaresindeki 43 AIE 265 plakalı tır, trafik ışıklarında durmak için yavaşlayan Ramazan Özçelik yönetimindeki 42 ACK 307 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda maddi hasar meydana gelirken, kazada herhangi bir yaralanma yaşanmadı. Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza nedeniyle İzmir-Ankara D300 karayolunun İzmir istikametinde trafik akışı bir süre durdu. Kazaya karışan tırlardan birinin yoldan kaldırılmasının ardından trafik, tek şeritten kontrollü olarak yeniden sağlandı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı