Yol kenarındaki otomobile tır çarpıp kaçtı: 1 yaralı

Manisa'nın Kula ilçesinde yağışlı hava nedeniyle yol kenarında park halinde bulunan otomobile tırın çarpıp olay yerinden kaçtığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Peribacaları Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Okan Gökdeniz idaresindeki 64 FR 153 plakalı otomobil, yağışlı hava ve olumsuz yol şartları nedeniyle kavşak yakınlarında yol kenarında durdu. Bu sırada aynı yönde seyir halinde olduğu öğrenilen ve plakası henüz belirlenemeyen bir tır, park halindeki otomobile çarptıktan sonra olay yerinden kaçtı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan otomobil sürücüsü Okan Gökdeniz için çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü, ambulansla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri, kazanın ardından kaçan tır sürücüsünün kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı