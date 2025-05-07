Kula'da Bıçaklı Kavga: 1 Kişi Ağır Yaralı

Kula'da bıçaklı kavga: 1 ağır yaralı

MANİSA - Manisa'nın Kula ilçesinde iki şahıs arasında çıkan sözlü tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda bir kişi ağır yaralanırken, şüpheli kendi isteğiyle emniyete teslim oldu.

Olay, saat 23.45 sıralarında Yunus Emre Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. K.K. isimli şahıs, M.T. tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı. Olayın ardından bıçaklayan şahıs M.T. emniyete teslim olurken bıçaklanan şahsın ise Kula Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı olarak Manisa Celal Bayar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Öte yandan emniyete teslim olan M.T.'nin gözaltına alındığı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.