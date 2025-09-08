Haberler

Kudüs'te Silahlı Saldırı: Ölü Sayısı 6'ya Yükseldi

İsrail acil durum servisi Magen David Adom (MDA), Kudüs'te gerçekleşen silahlı saldırıda ölü sayısının 6, yaralı sayısının ise 20 olduğunu bildirdi. Saldırıyı gerçekleştiren iki kişi vurularak etkisiz hale getirildi.

Kudüs'te iki kişi bir otobüsün içinden çevreye ateş açmış, saldırıyı gerçekleştirenler vurularak etkisiz hale getirilmişti. - KUDÜS

