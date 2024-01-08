Kudüs'te İsrail hükümetine karşı protesto gösterisi

Kudüs'te bulunan Knesset'in ( İsrail meclisi) önünde protesto gösterisi düzenleyen onlarca esir yakını, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetini istifasını isterken acil seçim çağrısında bulundu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 94 gündür devam ediyor. Bölgedeki yoğun bombardımanı günden güne artan İsrail ordusunun saldırıları ise hem Filistinli sivillerin hem de Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin hayatını hiçe sayıyor. Bugün Kudüs'te bulunan Knesset'in (İsrail meclisi) önünde İsrailli esirlerin aileleri protesto gösterisi düzenledi. Meclis önündeki onlarca kişi İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetini istifasını isterken, acil seçim çağrısı yaptı. Protesto gösterisi organizatörler yaptıkları açıklamada, "Hükümetin bu durumda vermesi gereken umutlar; rehinelerin terk edilmesi, İsrail'in uluslararası itibarına verilen ölümcül zarar, devam eden tahrik ve bölücülükler ile bütçelerin kamu pahasına kişisel çıkarlar için kullanılması sonucu paramparça oldu" ifadelerini kullandı. Organizatörler ayrıca, "Knesset'e hemen seçimlere gidilmesini, hükümetin derhal değiştirilmesini ve aşırılık yanlılarının sınır dışı edilmesini talep etmek için geldik" dedi.

İsrail polisi Knesset'in önündeki göstericilerin taşıdıkları pankartları topladı. Esir yakınlarının ailelerine de sert bir şekilde müdahale eden polis, bazılarını yaka paça gözaltına aldı. - KUDÜS