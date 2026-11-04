Küçükçekmece Sefaköy'de park halindeki otomobil yandı, itfaiye söndürdü

Küçükçekmece Sefaköy'de park halindeki otomobil yandı, itfaiye söndürdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Küçükçekmece Sefaköy'de saat 18.00 sıralarında park halindeki bir otomobilin motor kısmında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler içinde kalan araç itfaiye ekiplerince söndürülürken, çevrede yaşanan panik anları vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.
Küçükçekmece'de park halindeki bir otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın, saat 18.00 sıralarında Küçükçekmece Sefaköy'de yaşandı. Edinilen bilgiye göre, park halindeki otomobilin motor kısmında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Araç kısa sürede alevler içinde kaldı. Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenliği sağlarken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Alevler içinde kalan aracı itfaiye ekipleri, kısa sürede söndürdü.
Aracın alev alev yandığı ve çevrede yaşanan panik anları ise vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.