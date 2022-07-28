Küçükçekmece'de yolun karşısına geçmeye çalışan kadına araç çarptı

Küçükçekmece'de seyir halindeki araç yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarptı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, Küçükçekmece Yeni Mahalle İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halindeki 53 BB 402 plakalı hafif ticari araç yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaya yolun kenarına savrulurken, o sırada yoldan geçen vatandaşlar kadına güneş vurmasın diye şemsiye tuttu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk kontrolünü olay yerinde yapılan yaralı yaya hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kazayı gören İlhami Arat, "Bayan karşıdan karşıya geçerken araç kadına çarptı. Kadın yere yığıldı. Kadın güneşte kalmasın diye şemsiye getirdiler. Ambulans geldi. Yaralıyı alıp götürdüler. Bilinci tam olarak nasıldı bilmiyorum ama yaşıyordu. Durumu stabildi. Sonuçta darbeye maruz kalmıştı. Kadın 50-55 yaşlarındaydı" dedi. - İSTANBUL