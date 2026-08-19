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Yıkım Faciası: Bina İş Makinesinin Üzerine Devrildi

Yıkım Faciası: Bina İş Makinesinin Üzerine Devrildi
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Küçükçekmece’de kentsel dönüşüm yıkımı kontrolden çıktı.

Küçükçekmece'de kentsel dönüşüm yıkımı kontrolden çıktı. Yıkımı sırasında binanın bir bölümü iş makinesinin üzerine devrildi. Olayda iş makinesi operatörü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre olay Küçükçekmece Fevzi Çakmak Mahallesi Sultan Murat Caddesi'nde yaşandı. Kentsel dönüşüm kapsamında yıkım çalışması yapan iş makinesin darbesiyle bina yerle bir oldu. Molozlar iş makinesinin üzerine devrildi. İş makinesi operatörü aracın içerisinde sıkıştı.

Olay yerine itfaiye, sağlık ekibi ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralı olarak iş makinesinden çıkartılan operatör, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, AFAD ekipleri ise enkaz alanında tedbiren incelemelerde bulundu.

Yaşananları anlatan mahalle sakini Özge Akpolat "Balkondaydım olay sırasında. Binanın bir bölümü birden iş makinesinin üzerine düştü. Yavaş yavaş binayı yıkıyorlardı. Birden bina üzerine devrildi" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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