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Küçükçekmece'de Tehlikeli Ramazan Davulcusu

Küçükçekmece'de Tehlikeli Ramazan Davulcusu
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Küçükçekmece'de bir davulcu, otomobilin bagaj kısmına oturarak sahur vaktinde davul çaldı. Tehlikeli yolculuğu başka bir aracın kamerasına yansıdı.

Küçükçekmece'de Ramazan davulcusu, otomobilin bagaj kısmına oturup davul çalarak sokak aralarında ilerledi. Tehlikeli yolculuk, başka araçta bulunan bir kişinin cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Olay, dün gece saatlerinde Küçükçekmece İnönü Mahallesi'nde meydana geldi. Bir davulcu, sahur vaktinde bir otomobilin bagaj kısmına oturup, davul çalarak sokak aralarında ilerledi. Davulcunun tehlikeli yolculuğu başka bir araçta bulunan bir kişinin cep telefonu kamerasına yansırken, araç seyir halinde ilerlemeye devam etti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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