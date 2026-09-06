Küçükçekmece'de Silahlı Kavga: Yoldan Geçen 2 Kişi Yaralandı

Küçükçekmece'de iki aile arasında çıkan silahlı kavga sırasında yoldan geçen 1'i çocuk 2 kişi, kurşunların isabet etmesi sonucu yaralandı.

Olay, saat 19.30 sıralarında Halkalı Merkez Mahallesi Zeynebiye Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki aile arasında alacak verecek meselesi nedeniyle silahlı kavga çıktı. Kavga sırasında yoldan geçen 11 yaşındaki bir çocuğun ayağına, bir kişinin de bacağına kurşun isabet etti. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırılırken, çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı