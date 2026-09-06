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Küçükçekmece'de Silahlı Kavga: Yoldan Geçen 2 Kişi Yaralandı

Küçükçekmece'de Silahlı Kavga: Yoldan Geçen 2 Kişi Yaralandı
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Küçükçekmece'de iki aile arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada, yoldan geçen 11 yaşındaki bir çocuk ve bir kişi kurşunların isabet etmesi sonucu yaralandı. Çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Küçükçekmece'de iki aile arasında çıkan silahlı kavga sırasında yoldan geçen 1'i çocuk 2 kişi, kurşunların isabet etmesi sonucu yaralandı.

Olay, saat 19.30 sıralarında Halkalı Merkez Mahallesi Zeynebiye Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki aile arasında alacak verecek meselesi nedeniyle silahlı kavga çıktı. Kavga sırasında yoldan geçen 11 yaşındaki bir çocuğun ayağına, bir kişinin de bacağına kurşun isabet etti. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırılırken, çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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