Küçükçekmece'de alev alev yanan otomobili itfaiye söndürdü

İstanbul Küçükçekmece'de seyir halindeki otomobil alev alev yandı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, saat 21.30 sıralarında Küçükçekmece Kanarya Mahallesi İstasyon Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki otomobilin motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Bunun üzerine sürücü aracı durdurarak kenara çekti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri diğer sürücüleri uzaklaştırırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Alevlere teslim olan otomobil, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonrası araç kullanılamaz hale gelirken, o anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı