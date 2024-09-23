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Küçükçekmece'de Servis Minibüsü Binaya Çarptı

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Küçükçekmece Sultan Murat mahallesinde park halindeki kamyonete çarpmamak için manevra yapan servis minibüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek bir binaya çarptı. Kazada sürücü yara almazken, bina sakinleri büyük korku yaşadı.

Küçükçekmece'de park halindeki kamyonete çarpmak istemeyen servis aracı sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek binaya çarptı.

Olay Küçükçekmece Sultan Murat mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre 34 LZP 846 plakalı servis minibüsünün sürücüsü S.K. sokak üzerinde seyir halindeyken park halindeki bir kamyonete çarpmamak için manevra yapınca aracın kontrolünü kaybetti. İlk olarak yol kenarında ki mantarlara çarpan sürücü daha sonra bir binaya çarparak durabildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Minibüsünün sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken kaldırım üzerinde kimsenin olmaması da muhtemel bir facianın önüne geçti. Kazanın ardından binada maddi hasar meydana gelirken bina sakinleri ise büyük korku yaşadı. Yaşanan kaza anı ise çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından da saniye saniye kaydedildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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