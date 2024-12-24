Küçükçekmece'de Park Halindeki Araç Alev Alev Yandı

Küçükçekmece'de park halindeki bir araç alev alev yandı

İSTANBUL - İstanbul Küçükçekmece'de park halindeki bir araç yandı. Alev alev yanan otomobil cep telefonu kamerasına yansıdı.

Küçükçekmece İstasyon Mahallesi'nde sabah 07: 30 park halinde olan araç bir anda yanmaya başladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Aracın alev alev yanma hali cep telefonu kamerasına yansıdı.