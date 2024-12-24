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Küçükçekmece'de Park Halindeki Araç Alev Alev Yandı

Küçükçekmece'de Park Halindeki Araç Alev Alev Yandı
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İstanbul Küçükçekmece'de sabah saatlerinde park halindeki bir araç alev alev yanarak büyük bir paniğe neden oldu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Küçükçekmece'de park halindeki bir araç alev alev yandı

İSTANBUL - İstanbul Küçükçekmece'de park halindeki bir araç yandı. Alev alev yanan otomobil cep telefonu kamerasına yansıdı.

Küçükçekmece İstasyon Mahallesi'nde sabah 07: 30 park halinde olan araç bir anda yanmaya başladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Aracın alev alev yanma hali cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / TUNCAY PEHLİVAN - 3.Sayfa
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