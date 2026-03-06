Haberler

Küçükçekmece'de otomobil iki kadına çarptı: 1'i ağır 2 yaralı

Güncelleme:
İstanbul Küçükçekmece'de, süratli giden bir otomobilin yolun karşısına geçmeye çalışan iki kadına çarpması sonucu biri ağır yaralı iki kadın hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Küçükçekmece Halkalı Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, karşıdan karşıya geçen Aysel T. ve yanındaki kadına, hızlı gittiği ileri sürülen otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki kadın savruldu. Kadınlardan Aysel T. ağır yaralanırken diğer kadın kazayı hafif yaralı şekilde atlattı. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı.

Yaralı kadınlar ilk müdahalenin ardından Bakırköy Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların tedavileri devam ederken, Aysel T.'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza sonrası araç çekilirken, araç sürücüsü karakola götürüldü. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Öte yandan, kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, hızla seyir halinde olan otomobilin karşıya geçen iki kadına çarptığı anlar yer aldı. Kadınların çarpmanın etkisiyle savrulduğu, kazayı gören vatandaşların ise yardıma koştuğu anlar görüntülere yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
