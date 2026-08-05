Küçükçekmece'de Feci Kaza: Otomobil İETT Otobüsüne Çarptı, 3 Kişi Hayatını Kaybetti
Küçükçekmece D-100 Karayolu'nda bir otomobilin İETT otobüsüne çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle D-100'de trafik akışı Edirne istikametine yan yoldan sağlanıyor.
Küçükçekmece'de otomobilin İETT otobüsüne çarptığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti.
Küçükçekmece D-100 Karayolu'nda otomobilin İETT otobüsüne çarpması sonucu kaza meydana geldi. Kaza nedeniyle D-100'de trafik akışı Edirne istikametine yan yoldan sağlanırken, kazada ilk belirlemelere 3 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı