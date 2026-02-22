Haberler

Otomobil sürücüsünü bıçakla tehdit eden minibüs şoförü tutuklandı

Güncelleme:
Küçükçekmece'de bir minibüs şoförü, trafikteki bir otomobil sürücüsünü bıçakla tehdit edip hakaretler savurdu. Olay sonrası şoför tutuklandı ve ehliyetine el konuldu.

Küçükçekmece'de otomobil sürücüsünü aracından aldığı bıçak ile tehdit eden ve hakaretler savuran minibüs şoförü tutuklandı.

Küçükçekmece Halkalı Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde trafikte seyir halindeki bir minibüs şoförü, önünde seyreden otomobil sürücüsü ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştüğü olayda, minibüs şoförü elinde bıçak ile araç sürücüsüne tehdit ve hakaretler savurdu. O anlar, trafikteki diğer sürücüler tarafından anbean kayda alındı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, minibüs şoförü G.B.'yi (37) gözaltına aldı.

Tutuklanan şoförün ehliyetine el konuldu

İşlemler için emniyete götürülen şahıs, Karayolları Trafik Kanunu uyarınca 'trafikte duraklamak', 'trafikle ilgili yükümlülükler ve yasaklara uymamak' ve 'yol kullanıcılarının rahatını ve huzurunu bozacak şekilde araç kullanmak' suçlarından idari para cezasına çarptırıldı. Sürücü belgesine geçici süreyle el konulan sürücünün aracı da trafikten men edildi. Emniyette işlemleri tamamlanan G.B., 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

500

