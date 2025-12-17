Haberler

Küçükçekmece'de minibüsten yaşlı kadın düştü

Küçükçekmece'de minibüsten yaşlı kadın düştü Haber Videosunu İzle
Küçükçekmece'de minibüsten yaşlı kadın düştü
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Küçükçekmece Sefaköy'de dolu minibüs yolcu indirirken kapıdan düşen yaşlı kadına vatandaşlar yardım etti. Kadın kafasında ağrı hissettiğini açıkladı.

Küçükçekmece'de tıklım tıklım dolu olan minibüs yolcu indirip almak için durdu. Kapının açılmasıyla yaşlı kadın yola düştü. Kadının imdadına vatandaşlar yetişti.

Olay, Bugün Küçükçekmece Sefaköy'de meydana geldi. Tıklık tıklım dolu olan minibüs yolcu indirip almak için durdu. Bu sırada kapı kenarında duran yaşlı kadın yola düştü. Yaşlı kadının imdadına vatandaşlar koştu. Vatandaşlar, kadını yerden kaldırıp, güvenli bir yere oturdular. Kadın kafasının ağrıdığını söylerken, vatandaşların kadına yardım etmesi cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
