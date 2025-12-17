Küçükçekmece'de minibüsten yaşlı kadın düştü

Küçükçekmece'de tıklım tıklım dolu olan minibüs yolcu indirip almak için durdu. Kapının açılmasıyla yaşlı kadın yola düştü. Kadının imdadına vatandaşlar yetişti.

Olay, Bugün Küçükçekmece Sefaköy'de meydana geldi. Tıklık tıklım dolu olan minibüs yolcu indirip almak için durdu. Bu sırada kapı kenarında duran yaşlı kadın yola düştü. Yaşlı kadının imdadına vatandaşlar koştu. Vatandaşlar, kadını yerden kaldırıp, güvenli bir yere oturdular. Kadın kafasının ağrıdığını söylerken, vatandaşların kadına yardım etmesi cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL