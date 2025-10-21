Küçükçekmece'de Metrobüs Kazası: Bir Yaralı

Küçükçekmece Sefaköy metrobüs durağında bekleyen metrobüse arkadan gelen başka bir metrobüs çarptı. Kaza da bir yolcu yaralanırken yoğunluk oluştu.

Küçükçekmece Sefaköy metrobüs durağında bekleyen bir metrobüse aynı istikamette ilerleyen başka metrobüs arkadan çarptı. Durakta bulunan vatandaşlar ve yolcular büyük panik yaşadı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıya müdahale ederken polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Kaza nedeniyle bölgede metrobüs yoğunluğu yaşandı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, metrobüslerde çekildi. Polis kaza ile ilgili çalışma başlattı. - İSTANBUL