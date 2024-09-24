Küçükçekmece'de korku dolu anlar! Dua edip kendini aşağı bıraktı
Küçükçekmece'de yaşanan olayda bir kişi, sebebi bilinmeyen nedenle binanın 3. katındaki balkonuna çıkarak dua etmeye başladı ve daha sonra intihar etti. Olay yerinde bulunan vatandaşlar, intihara kalkışan kişiyi durdurmaya çalıştı ancak yetersiz kaldı. 3. kattan atlayan şahsın durumu belirsizliğini koruyor.
Korkunç olay, dün gece saatlerinde Küçükçekmece'de yaşandı. Bir kişi, sebebi bilinmeyen bir nedenle binanın 3. katındaki balkonuna çıkarak dua etmeye başladı. Bir süre dua okuyan kişi, daha sonra kendini balkondan aşağıya bıraktı.
VATANDAŞLAR MÜDAHALE ETMEYE ÇALIŞTI
Olay yerinde bulunan vatandaşlar, intihara kalkışan kişiyi durdurmaya çalıştı ve düşeceği zeminin sertliğini azaltmak için önlemler aldı, fakat vatandaşların çabası yetersiz kaldı. 3. kattan atlayan kişi, hastaneye kaldırıldı. Şahsın durumu belirsizliğini koruyor.