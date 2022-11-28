Kız kaçırma kavgasında kan döküldü! Sokak ortasında 3 kişiyi bıçaklayıp kayıplara karıştılar 3. Sayfa Haberleri İstanbul Küçükçekmece'de kız kaçırmak isteyen şahıslar ve kızın yakınları arasında kavga çıktı. 3 kişinin yaralandığı olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kız kaçırmak isteyen bir şahıs ve yakınları mahallede adeta terör estirdi. İsmi verilmeyen şahıs, arkadaşıyla birlikte sevdiği kızı kaçırmak istedi. Mahalleye gelen şahıslarla kızın yakınları arasında önce arbede sonra da kavga çıktı. KIZIN YAKINLARINI BIÇAKLADILAR Kavgada kızın yakınlarından 3 kişi çeşitli yerlerinden bıçakla yaralandı. Şahıslar olayın ardında geldikleri araçla kaçtı. Yaşananlar güvenlik kameralarına da yansıdı. POLİS GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALDI İhbar üzerine olay yerinde çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk yardımı olay yerinde yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri alırken kaçan şahıslar arama çalışmaları sürüyor. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kanarya Mahallesi Küçükçekmece kavga 3. Sayfa Haberler

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