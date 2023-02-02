Kedi düşmanı saldırgan bu sefer tutuklandı 3. Sayfa Haberleri İstanbul Küçükçekmece'de bina girişinde bekleyen kediye dakikalarca şiddet uygulayan saldırgan Aytuğ Koyuncu tutuklanarak cezaevine gönderildi. Küçükçekmece'de 5 Ocak 2023 tarihinde meydana gelen olayda, bir sitedeki binanın girişinde Aytuğ Koyuncu'nun kediyi tekmelediği anlara ait görüntüler ortaya çıkmıştı. Şüpheli Aytuğ Koyuncu, girişte gördüğü kedinin kaçmasını engellemek için önce kapıyı kapatıp, kediyi teklemeye başlamıştı. Görüntüler sosyal medyada yayılmasının ardından büyük tepki çekti. SERBEST BIRAKILMIŞTI Şüpheli Aytuğ Koyuncu gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli Aytuğ Koyuncu 31 Ocak günü çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. BU KEZ TUTUKLANDI Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından karara itiraz edilmesi üzerine şüpheli Aytuğ Koyuncu hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı. Şüpheli Aytuğ Koyuncu tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Küçükçekmece 3. Sayfa Güncel Haberler

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