Küçükçekmece'de Kaza: Araç Takla Attı, Sürücü Hastaneye Kaldırıldı

Küçükçekmece'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetitği araç, kaldırımdaki dubalara çarparak takla attı. Kazada yaralanan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Küçükçekmece Atakent Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halindeki 20 YE 179 plakalı otomobilin sürücüsü Eyüp Y. direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yol kenarında kaldırımda bulunan dubalara çarpan araç takla attı. Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza sebebiyle cadde üzerinde trafik yoğunluğu oluşurken, polis ekiplerince yolda güvenlik önlemi alındı. Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Araçtan yakıt dökülmesi sebebiyle itfaiye ekipleri yeri köpükle temizledi. Aracın çekici yardımı ile yoldan kaldırılması ile trafik normale döndü. - İSTANBUL