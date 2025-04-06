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Küçükçekmece'de Kadınların Ayırmaya Çalıştığı Kavga

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İstanbul Küçükçekmece'de iki grup arasında çıkan kavgada kadınlar, tarafları ayırmaya çalıştı. Kavgada bir kişi yere düştü.

Küçükçekmece'de kavga çıktı, tarafları kadınlar ayırmaya çalıştı

İSTANBUL - Küçükçekmece'de iki grup arasında çıkan kavgada taraflar birbirlerine tekme ve tokat saldırdı. Kavgayı kadınlar ayırmaya çalışırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay dün saat 22.00 sıralarında Küçükçekmece Atatürk Mahallesi Salı Pazarı Sokağı'nda meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Kavga kızışınca taraflar birbirlerine tekme ve tokatlarla saldırdı. Kavgada bir kişinin aldığı darbelerin etkisiyle yere düştüğü görüldü. Çığlıkların yükseldiği sokaktaki kavgayı kadınlar ayırmaya çalışırken, o anlar kameraya yansıdı.

Küçükçekmece'de Kadınların Ayırmaya Çalıştığı Kavga
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEDENİ TOPALOĞLU - 3.Sayfa
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