Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca husumetli iki suç örgütünün karıştıkları eylemlerin deşifresine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 54 şüpheliden 46'sı tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

İstanbul'un Başakşehir ve Küçükçekmece ilçeleri başta olmak üzere farklı yerlerde faaliyet gösteren daha önceden birlikte hareket eden ancak aralarında çıkan husumet nedeniyle ayrılarak hasım haline gelen Mehmet D. ile Mahmut E. liderliğinde iki ayrı suç örgütüne yönelik Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılmıştı.

Başsavcılık tarafından yapılan incelemelerde örgütün, 'kasten öldürmeye teşebbüs', 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması', 'kasten yaralama', '6136 sayılı Kanun'a muhalefet', 'TCK 188 kapsamında uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti', 'mala zarar verme' ile 'tehdit' suçları başta olmak üzere toplam 35 farklı eyleme karıştıkları tespit edilmişti. 23 Kasım günü İstanbul merkezli Bitlis, Iğdır, Tekirdağ, Kocaeli, Samsun ve Kırklareli'nde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 54 şüpheli gözaltına alınmıştı. Yürütülen çalışmalarda ayrıca, şahısların gerçekleştirdikleri eylemleri video kaydına aldıkları ve kalaşnikof tüfekleriyle poz verdikleri tespit edildi. Şahısların adreslerinde yapılan aramalarda, 6 tabanca, 1 pompalı av tüfeği, bu silahlara ait 61 mermi ve 450 gram kokain geçirildi.

46 şüpheli hakkında tutuklama talebi

Gözaltına alınan şüpheli şahıslar, Küçükçekmece Adliyesine sevk edildi. Savcılıktaki işlemleri tamamlanan 54 şüpheliden 46'sı 'tutuklama', 8'i ise 'adli kontrol tedbiri' talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Şüphelilerin hakimlik işlemleri devam ederken, konuya ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı