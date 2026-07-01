Haberler

Küçükçekmece'de 453 aranan şahıs yakalandı

Küçükçekmece'de 453 aranan şahıs yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün haziran ayı denetimlerinde 453 aranan şahıs yakalanırken, çok sayıda silah ve mermi ele geçirildi. 26 bin 397 araç sorgulandı, 185 araç trafikten men edildi.

Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğünce haziran ayında yapılan denetimlerde 453 aranan şahıs yakalanırken, 12 tabanca, 3 kurusıkı tabanca, 8 tüfek ve 495 mermi ele geçirildi.

Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ilçe genelindeki sıkı denetimleri sürüyor. İlçe genelinde vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla haziran ayı boyunca yapılan denetimlerin sonuçları Küçükçekmece Kaymakamlığınca açıklandı. Paylaşılan verilere göre, haziran ayında parklarda, umuma açık yerlerde, ana arterlerde, okul önlerinde ve mahalle aralarında toplam bin 121 uygulama gerçekleştirildi. Denetimlerde 26 bin 397 araç sorgulanırken, 2 bin 225 araca işlem yapıldı ve 185 araç trafikten men edildi. Uygulamalarda 14 bin 182 motosiklet de sorgulanırken, bin 381 motosiklete işlem yapıldı, 216 motosiklet trafikten men edildi.

Aranan 453 şahıs GBT sorgusunda yakalandı

Yayalara ve şüpheli olarak görülen şahıslara yönelik uygulamalarda ise 317 bin 740 bin kişinin Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. Yapılan GBT sorgularında aranan 453 şahıs yakalanırken, 182 yabancı uyruklu şahıs hakkında idari işlem yapıldı. Yapılan uygulamalarda 12 tabanca, 3 kurusıkı tabanca, 8 tüfek ve 495 mermi ele geçirildi.

Denetimler kapsamında 2 bin 601 iş yeri kontrol edildi, kurallara uymayan umuma açık 32 yer hakkında işlem yapıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trabzon'da ağaca çarpıp infilak eden İHA inceleniyor

O ülkeden gelip Türkiye'de infilak etti
Büyükada'da plajda yangın! Alevler ormana sıçradı

Görüntü İstanbul'dan! Alevler hızla ilerliyor
TBMM'de gergin anlar: AK Parti ve CHP'li vekiller arasında Deniz Göktaş tartışması

Meclis'i de karıştırdı, tansiyon bir türlü düşmedi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Erzurumspor'a stat müjdesi

Süper Lig ekibine stat müjdesi
Beşiktaş yeni transferine kavuşuyor! Ouattara, bu gece İstanbul'da

Süper Lig devi yeni transferine kavuşuyor! Bu gece İstanbul'da
Destici'den komedyen Deniz Göktaş'a sert tepki: O dili koparırız

Parti lideri ünlü komedyeni açık açık tehdit etti: O dili koparırız
Göçükte hayatını kaybeden madencinin 2 ay sonra baba olacağı ortaya çıktı

Göçükte can veren gençle ilgili kahreden detay! Sadece 2 ay kalmış
Meksika'da Dünya Kupası kutlamalarında 3 kişi nefessiz kalarak hayatını kaybetti

1 milyon kişi sokaklara indi, çok sayıda kişi nefessiz kalarak öldü
İstanbul'da seri taciz skandalı! Erkekleri hedef alan kadının yeni görüntüleri ortaya çıktı

Dükkan dükkan gezip erkekleri taciz ediyor! Yeni görüntüleri çıktı
Galatasaray'dan Jhon Duran'ın sözleşmesine özel madde! İşte oyuncunun alacağı maaş

Galatasaray'dan sözleşmesine özel madde! İşte Duran'ın alacağı maaş